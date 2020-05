Em parecer enviado à CBF, o Ministério da Saúde afirmou que é favorável ao retorno dos campeonatos de futebol no país – com ressalvas e decisão final da autoridade local. A maior dos Estaduais está parada desde a metade de março por causa da pandemia do novo coronavírus. A informação foi publicada pelo Globoesporte.com.



O posicionamento do Ministério foi uma resposta ao protocolo médico nacional elaborado pela CBF. O órgão fez diversas ressalvas ao guia de retomada montado em conjunto por médicos de clubes e da própria CBF. A conclusão, no entanto, é de que “o futebol é uma atividade esportiva relevante no contexto brasileiro e que sua retomada pode contribuir para as medidas de redução do deslocamento social através da teletransmissão dos jogos para domicílio”.

A falta de testes rápidos para detecção da covid-19 é o principal questionamento do órgão nacional de saúde, que sugere que a CBF garanta a realização dos mesmos não apenas nos atletas, mas também em comissões técnicas, funcionários e familiares dos atletas.



Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde ressalta que a disponibilização de exames no sistema de saúde está saturada diante da necessidade da população e que – na proposta apresentada – não fica claro onde, como e com que periodicidade os testes seriam feitos. A assistência a eventuais infectados também não foi detalhada no plano, destaca o documento.

Para o Ministério da Saúde, seria importante a apresentação de um plano estratégico detalhado, desenvolvido por diversos setores, para o retorno do futebol sem presença de público. Além disso, o órgão também pede planos de ação locais descrevendo medidas de saúde, segurança e higiene, mas sempre com a necessidade de validação da autoridade de saúde local.



“O Ministério da Saúde não irá contrapor uma decisão de gestor local que é quem está vivenciando o problema”.

