A paralisação do futebol paranaense por conta da pandemia do coronavírus pode ter um impacto direto nas categorias de base dos clubes. Com a indefinição de quando a bola voltará a rolar, alguns torneios podem não ser disputados em 2020, uma vez que não teria calendário suficiente.

publicidade

No entanto, os torneios que seriam cancelados, caso haja a necessidade, seriam os “não oficiais”. No caso, as copas sub-11, sub-12, sub-13, sub-14 e sub-16, as quais os clubes não são obrigados a disputar.

Já os Campeonatos Paranaenses sub-15, sub-17 e sub-19 devem acontecer normalmente, porém a definição dependeria de quando tudo puder ser disputado novamente.

O presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Hélio Cury, admitiu que tiveram conversas a respeito da situação da base, mas que nada foi oficializado e que por enquanto tudo segue como está.

“Não definimos nada ainda”, limitou-se a dizer o dirigente, em entrevista à Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná.

Por outro lado, o gestor do Londrina, Sérgio Malucelli, garantiu que não terão competições de base e que, por isso, já desativou as equipes sub-17 e sub-19.

“Já há um consenso na Federação Paranaense de que não haverá nenhuma competição de base este ano. Então, nos antecipamos e liberamos os funcionários, até porque necessitamos reduzir custos”, disse ele, em entrevista ao jornalista Lucio Flavio, do site bonde.com.br.

+ Mais do futebol paranaense:

+ Clube paranaense se envolve em “jogo fantasma” e movimenta milhões

+ Arena é candidata a receber finais da Libertadores e da Sul-Americana

+ Turner deixa de pagar acordo milionário com Athletico e Coritiba

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?