Após retornar de férias coletivas na última segunda-feira (13), a Federação Paranaense de Futebol (FPF) entrou em recesso novamente nesta quarta-feira (15).

Com as competições paralisadas por causa da pandemia de coronavírus, a entidade informou que o recesso poderá durar até 60 dias. Neste período, qualquer atendimento será feito somente via e-mail.

publicidade

Antes, a Federação havia anunciado férias coletivas em 20 de março, com retorno justamente na última segunda. Vale lembrar que a FPF, assim como todas as federações do país, receberam, cada uma, uma doação de R$ 120 mil da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no dia 6 de março.

A intenção da CBF era de ajudar as entidades durante o período sem jogos e, consequentemente, sem arrecadação.

Mesmo assim, a paralisação por até dois meses da FPF acontece em um período de turbulência em que clubes e atletas negociam possíveis reduções salariais e períodos de férias e presidentes de federações e clubes debatem com a CBF a reorganização do calendário do futebol brasileiro após a paralisação.

+ Podcast De Letra escolhe o melhor time da história do futebol paranaense!

O Campeonato Paranaense foi paralisado dia 15 de março, após a última rodada da primeira fase, que terminou com a liderança do Coritiba. Enquanto os times divergem sobre qual deve ser o destino do Estadual, o presidente da FPF, Hélio Cury, defende que a decisão deve continuar e ter seu vencedor definido em campo.

+ Mais do futebol paranaense:

+ CBF e clubes encaminham venda de direitos internacionais do Brasileirão

+ Os 12 jogadores que não vão deixar saudades no Trio de Ferro. Vote no pior

+ Trio de Ferro traça estratégias pra manter receitas com sócios