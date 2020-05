O presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Helio Cury, comentou nessa terça-feira (26) sobre o retorno do Estadual. Segundo o dirigente, agora que os treinos físicos foram liberados para os clubes, a expectativa é que as partidas retornem na segunda quinzena de junho, dependendo da evolução da pandemia do novo coronavírus.

“Seria entre o dia 14 e o dia 21 de junho, mas faremos reuniões a cada oito ou dez dias com a secretaria da saúde do estado para avaliar se isso realmente será possível de acontecer”, disse o dirigente, em entrevista para a Rádio Transamérica.

Cury admitiu que alguns clubes do interior, principalmente o Cianorte e o Rio Branco, podem ter dificuldades nesse retorno já que não possuem calendário para o restante da temporada. “Esse retorno vai ser decidido em consonância com os clubes. Sei da dificuldade principalmente do Rio Branco”, garantiu.

O dirigente contou que pretende na semana que vem repassar aos clubes uma parcela dos direitos de transmissão pagos pela DAZN, o que pode ajudar principalmente os times menores. Nesse sentido, a FPF não está mais cobrando taxas de inscrição de jogadores e, em vez de 10% da renda bruta, a entidade tem ficado nesta temporada com 5% do valor.

