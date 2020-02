O Campeonato Paranaense marca para o domingo (2), às 18 horas, o confronto entre Athletico e Paraná, na Arena da Baixada. Clássico que teve sua primeira edição em 1990, no dia 3 de junho, mais de seis meses após a fundação do Tricolor, de dezembro de 1989.

Na ocasião, o Furacão venceu por 2 a 1, num domingo, no Pinheirão. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Carlinhos e Dirceu. Os paranistas chegaram a empatar, com Heraldo, mas acabaram derrotados no primeiro duelo entre as equipes. Veja a fica completa abaixo!

Fotos históricas de Athletico e Paraná! Arquivo GRPCOM

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

2ª TURNO – 11ª RODADA

3/6/1990

ATHLETICO 2X1 PARANÁ



Athletico

Marolla; Edinho, Fião, Leonardo e Lima; Osvaldo, Valdir e Márcio (Marco Antônio); Carlinhos, Serginho e Dirceu (Gilberto Costa).

Técnico: Nilson Borges.



Paraná

Ademir Maria; Heraldo, Ariomar, Servilho e Ednélson; Roberto Alves, Adoílson e Marquinhos Benatto; Sérgio Luiz, Maurílio e Arizinho.

Técnico: Rubens Minelli.



Local: Pinheirão.

Árbitro: Fernando Homann.

Assistentes:Ivo Antônio Rodrigues e Irio Grochentz.

Gols: Carlinhos (A), aos 43 minutos do 1º tempo; Heraldo (P), aos 4; Dirceu (A), aos 44 minutos do 2º tempo.

Cartões amarelos: Dirceu, Marolla, Fião, Carlinhos, Valdir e Osvaldo (A); Adoílson, Ariomar e Arizinho (P).

Público pagante: 11.764.

Público total: 13.506.

Renda: Cr$ 1.081.35,00

