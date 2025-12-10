Flamengo encara mexicano Cruz Azul na estreia da Copa Intercontinental

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Recém campeão brasileiro e da Libertadores da América, o Flamengo vai em busca do terceiro título do ano em Doha (Catar). Nesta quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília), o Rubro-Negro estreia na Copa Intercontinental contra o Cruz Azul (México), no Estádio Ahamad bin Ali. A competição anual reúne os seis campeões continentais.

O vencedor leva o troféu Derby das Américas e avança à semifinal contra o Piramyds (Egito), no próximo sábado (13). Quem levar a melhor, se classifica à grande final contra o Paris Saint-Germain (PSG), no dia 17 de dezembro.

O primeiro capítulo de uma nova história pelo mundo.

🏆 Intercontinental 2025

🆚 Cruz Azul

🏟️ Doha#PróximaPartida pic.twitter.com/bSU2rA6xY7

— FL4MEN9O (@Flamengo) December 9, 2025

A expectativa é que o técnico Felipe Luís escale a mesma equipe que derrotou o Palmeiras por 1 a 0 na final da Copa Libertadores, em Lima (Peru), no último dia 30. O treinador projeta um embate acirrado na estreia dos cariocas contra os mexicanos. Nas três vezes em que se enfrentaram na história, o Cruz Alta somou duas vitórias e também houve um empate.

“O Cruz Azul é um time muito competitivo e muito bem treinado. A liga mexicana é muito competitiva, disputada, com um poder financeiro muito grande. É uma equipe com bons jogadores, com muita qualidade, fisicamente muito forte. Defendem de uma forma muito agressiva, pressionam muito e tentam sempre ser protagonistas do jogo. Um time que tenta roubar a bola e atacar o máximo possível. Pensamos o futebol da mesma forma, tentamos sempre pressionar e controlar o jogo, então vai ser uma partida muito disputada”, analisou Felipe Luís, que realizou quatro treinos com o time em Doha.

Ainda em recuperação de uma lesão muscular, o atacante Pedro deve ficar fora da estreia. O Flamengo deve começar jogando com Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.