A noite da última segunda-feira (26) certamente foi inesquecível para o goleiro Lucas Macanhan, cria da base do Athletico e com passagem pelo Paraná.

publicidade

Contando somente com 12 jogadores para o jogo contra o Criciúma, devido a um surto de Covid-19 no elenco, o atual time de Macanhan, o São Bento, conseguiu segurar o empate sem gols com o Criciúma, no Walter Ribeiro, em Sorocaba, pela 12ª rodada da primeira fase da Série C do Brasileirão.

Durante a partida, entretanto, a equipe da casa precisou contar com dois goleiros em campo. Um deles, Macanhan, jogou como atacante. Aos 38 minutos do segundo tempo, quando o meia-atacante Coutinho teve de ser substituído, o arqueiro era a única opção no banco de reservas e acabou entrando para ajudar no ataque.

Desajeitado, ele até tentou ficar dentro da área na espera de receber algum passe, sem sucesso. De qualquer maneira, o goleiro formado no CT do Caju acabou contribuindo para o time da casa segurar o empate mesmo diante do insólito cenário de contar com dois goleiros ao mesmo tempo.

Lucas Macanhan foi revelado pelo Athletico. Foto: Albari Rosa/Arquivo

A direção do São Bento tentou evitar esta situação. Pediu junto à CBF o adiamento do jogo logo cedo, mas não obteve sucesso. O clube registrou 15 jogadores com Covid-19, um suspenso e quatro no departamento médico. Só restaram 12 jogadores, sendo três goleiros.

Macanhan busca recomeço de carreira no São Bento

publicidade

Revelado como promessa do Furacão, Lucas Macanhan, 26 anos, acabou não se firmando no Rubro-Negro. Ele fez somente quatro jogos pela equipe principal e acumulou empréstimos para Guaratinguetá, Grêmio Novorizontino e Paraná.

Lucas Macanhan foi emprestado ao Paraná em 2019, mas jogou apenas pelo time sub-23. Foto: Felipe Rosa/Arquivo

Na Vila Capanema, em 2019, acabou não entrando em campo pelo time principal, tendo defendido apenas o time sub-23 no Brasileirão de Aspirantes. Já neste ano, no São Bento, o arqueiro soma 25 partidas.

+ Mais do futebol paranaense:

+ Athletico chega a acordo e Paulo André vai embora

+ Allan Aal comemora retomada do ataque do Paraná na Série B

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?