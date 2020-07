Em reunião com os clubes ainda na disputa, a Federação Paranaense de Futebol (FPF) planeja o retorno do Estadual no dia 15 de julho, ou seja, daqui a duas semanas.



Por outro lado, na última terça-feira (30), o governo estadual decretou medidas de restrição ainda mais rígidas no Paraná. Diante deste cenário, você é a favor ou contra a volta do futebol no estado do Paraná? Opine!

