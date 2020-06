Dona dos direitos de transmissão do Paranaense 2020, a plataforma de streaming DAZN retomou o pagamento das cotas dos clubes. Os depósitos haviam sido suspensos na metade de março, junto com a paralisação do Estadual por causa da pandemia de Covid-19.

A reportagem confirmou com várias equipes que a empresa quitou parcelas de quase R$ 50 mil na última sexta-feira (29).

Cada time ainda tem a receber mais R$ 100 mil, aproximadamente, pela transmissão do Estadual. Ao todo, cada clube deve receber R$ 370 mil líquidos pelo campeonato. A DAZN havia suspendido o repasse das cotas no fim de março.

A retomada dos pagamentos, aliás, é um forte indicativo de que o o retorno do Estadual está cada vez mais próximo. Na semana passada, a Secretária Estadual de Saúde (Sesa) autorizou os times a treinarem, seguindo protocolos de segurança.

Já o presidente da Federação Paranaense de Futebol (FPF), Hélio Cury, afirmou que a entidade pretende retomar a disputa na segunda metade deste mês de junho.

De acordo os dirigentes ouvidos pela Gazeta do Povo, há um encaminhamento para que a DAZN pague os atrasados assim que a volta do campeonato for formalizada.

A disputa foi paralisada logo após a disputa da última rodada da primeira fase, que já aconteceu com portões fechados, dia 15 de março. Caso seja retomado, o Paranaense entrará em sua fase de quartas de final.

