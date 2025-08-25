Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Depois da Copa do Mundo de Futebol 7, onde o Brasil ergueu a taça de campeão, Curitiba recebe 21 equipes masculinas que vão brigar pelo título mais cobiçado da modalidade. Confira a tabela do campeonato a seguir.

Não é qualquer torneio. É a nona edição de um campeonato que reúne clubes dos cinco continentes, incluindo o atual campeão mundial, o brasileiro Jardim. A competição com times de diversos países nas três arenas esportivas espalhadas pela capital paranaense.

Brasil em campo

O Mundial de Clubes de Futebol 7 abriu a rodada com o jogo do R4 FC (CHI) x Lazio (ITA), logo às 09h na Arena Jardim Botânico. No Clube Mercês- também às 09h- a bola rolou com os times brasileiros Jardim x Bendito. No ginásio Tarumã, foi a vez de Tic Tac (CHI) x Ruby (ARG).

Às 10h15, o La Voz (ARG) enfrentou o Bogotá (COL) na Arena Jardim Botânico. E a bola rola mais uma vez para os brasileiros logo mais às 11h30, quando o Baller do Japão enfrenta o Corinthians, também no Jardim Botânico.

Ainda nesta segunda-feira (25), os brasileiros entram em campo para enfrentar a La Masia (ELS), o R4 FC (CHI), Bogotá (COL), Sidney (AUS), Tic Tac (CHI), Fratellos (VEN), Venezuela (VEN), La Voz (ARG), Ruby (ARG), Polis SF (MEX) e Tomoshibi (JAP). Veja as informações sobre os locais e horários na tabela logo abaixo.

Transmissão

Todos os jogos terão transmissão ao vivo pelo canal da F7 TV Play e no Canal Goat. Uma mão na roda para os ferro-fãs da modalidade!

Fase de grupos

O formato da competição é daqueles que fazem o coração do torcedor acelerar. Na primeira fase, são dois grupos com três clubes cada, jogando entre si. Os primeiros colocados de cada grupo já garantem vaga nas oitavas de final, junto com os quatro melhores segundos colocados. Já os outros dez clubes precisam suar a camisa na repescagem para definir mais cinco classificados para as quartas de final.

Playoff

No playoff final, os 11 times credenciados da primeira fase e os cinco vencedores da repescagem fazem a festa rolar solta. Vale lembrar que times do mesmo país devem se enfrentar obrigatoriamente antes da final – o que pode gerar alguns clássicos antecipados.

Sorteio da final

No dia 25 de agosto, às 23h, o Ginásio do Tarumã será o palco do sorteio dos confrontos do playoff final, com transmissão ao vivo. Uma oportunidade de ouro para conhecer o caminho dos times rumo à glória.

Decisão nos pênaltis

E nas oitavas, quartas, semifinais e grande final, nada de moleza. Jogos que terminarem empatados serão decididos na disputa de pênaltis.

Repescagem

Como bônus para os amantes do futebol 7, as oito melhores equipes não-brasileiras que não se classificarem para as quartas de final terão uma segunda chance de brilhar, disputando o título da Copa Intercontinental.

Tabela