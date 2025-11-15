Craques do Trio de Ferro fazem jogo beneficente por Rio Bonito do Iguaçu

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ex-jogadores do Trio de Ferro – Coritiba, Athletico e Paraná – como Nem, Rodrigo Pimpão, Renaldo, Tcheco, Adriano Gabiru, Cocito, Marcelo Lipatin, Rogério Souza, Dinélson e Dagoberto estão juntos na corrente do bem por Rio Bonito do Iguaçu.

Na próxima quarta-feira (19/11), véspera de feriado, às 19h na Arena da Baixada, estes e outros grandes nomes do futebol farão uma partida beneficente para arrecadar recursos para a reconstrução da cidade que foi arrasada por um tornado.

O evento é uma iniciativa da Prefeitura de Curitiba, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, e da Assembleia Legislativa do Paraná.

“Rio Bonito do Iguaçu precisa da ajuda de todos para se reconstruir! Este jogo beneficente organizado pela Assembleia Legislativa e pela Prefeitura de Curitiba é mais uma iniciativa solidária para contribuir com nossos irmãos paranaenses. Ex-jogadores do nosso estado e influencers estarão juntos no jogo Bola pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu. Estamos convidando a população para também comparecer e ajudar”, disse o Professor Euler, secretário de Esportes, Lazer e Juventude de Curitiba

