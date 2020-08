Após mais uma derrota na disputa do Brasileirão 2020, desta vez para o Bahia, em Salvador, o goleiro Wilson, um dos líderes do elenco do Coritiba, cobrou o elenco para que a recuperação venha já contra o Flamengo, no próximo sábado (15), no Couto Pereira.

“A maior preocupação é a auto estima do grupo. É procurar corrigir os erros, é um início difícil, perdemos dois jogos em detalhes. Temos jogadores voltando, é descansar neste pouco tempo de trabalho e melhorar. No Brasileirão a gente não pode errar”, afirmou o arqueiro.

O goleiro foi mantido na meta do Coxa e seguirá entre os titulares contra o time carioca, já que Alex Muralha pertence ao adversário e não pode jogar por força de contrato.

A expectativa fica pelo retorno de alguns atletas que têm desfalcado o Alviverde, como o lateral-direito Patrick Vieira e o zagueiro Rhodolfo.

