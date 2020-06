Um dos grandes nomes do atual elenco do Coritiba, o goleiro Wilson não esconde a ansiedade de poder voltar a campo. O futebol paranaense está parado desde o dia 16 de março e deste então os atletas ganharam férias e só estão fazendo treinos físicos.

No entanto, o arqueiro sabe que o momento não é de priorizar as competições, mas sim fazer com que a pandemia do novo coronavírus seja controlada para que tudo possa correr dentro dos menores riscos.

“O que eu tenho a dizer é que assim como o torcedor está agoniado, nós também estamos. Ms sabemos que temos que nos preocupar primeiro com a saúde de todos e quanto mais cada um se cuidar, mais rápido tudo isso vai passar”, disse ele, em entrevista à rádio Transamérica.

Mesmo assim, o jogador não deixa de pensar no campo. Principalmente na busca pela vaga no time titular. De volta ao Coxa nesta temporada, após um empréstimo ao Atlético-MG, Wilson vem sendo reserva de Alex Muralha. Nada que abale o atleta.

“A briga pela posição sempre teve, não só no gol. O Barroca (técnico do Alviverde) sempre deixou isso aberto para todos. E quem ganha com isso é o Coritiba. Um colabora para a evolução do outro para alcançarmos nossos objetivos”, ressaltou.

Sobre a volta do time à Primeira Divisão após dois anos na Série B, Wilson destacou que o Coritiba terá dificuldades, mas que tem tudo para fazer bons jogos e não passar sufoco.

“O Coritiba tem que pensar em fazer um bom campeonato. Um clube quando retorna da Série B tem uma dificuldade maior, tem que ficar muito ligado, mas o Coritiba é grande, acostumado à Série A, a grandes jogos e temos que fazer um bom campeonato”, completou.

