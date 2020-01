Os ingressos para a torcida do Coritiba para o clássico contra o Paraná Clube no domingo (26), às 18h, na Vila Capanema, pela terceira rodada do Estadual, estarão à venda a partir desta sexta-feira (24). A carga é de 1.700 ingressos.

Os bilhetes, disponíveis apenas para sócios alviverde, começam a ser comercializados a partir das 10h, na loja 1909, anexada ao Couto Pereira. O preço do ingresso é R$ 60 (R$ 30 meia). Caso o lote não seja esgotado, o Coxa abrirá a venda para a torcida em geral no sábado (25).

Com 4 pontos e na quarta colocação, o Coritiba encara o Tricolor, terceiro colocado, em confronto direto. O Paratiba deste final de semana marca os 30 anos de história de confrontos entre os clubes.

