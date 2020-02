O Coritiba visita o Toledo neste sábado (29), às 20h, no Estádio 14 de Dezembro, pela nona rodada do Paranaense.

Faltando apenas três jogos para o fim da primeira fase, o Coxa precisa de gols para seguir na ponta do campeonato. O time do técnico Eduardo Barroca lidera o Estadual, mas tem os mesmos 17 pontos do FC Cascavel. A diferença está nos dois gols a mais de saldo (9 a 7). Athletico e Operário aparecem logo atrás, com 16.

“Contra o Toledo, o treinador não terá quatro desfalques. Enquanto Rafinha está suspenso, Sassá e Patrick Vieira foram vetados pelo departamento médico — William Matheus será poupado. Por outro lado, o atacante Wanderley, herói do acesso para a Série A, pode estrear em 2020.

Depois do Porco, que não vence há seis rodadas, o Coxa encara o PSTC (8/3), também longe de casa, antes de fechar a primeira parte do campeonato no clássico com o Athletico (15/3), no Couto Pereira.

Transmissão

O jogo será exibido na plataforma DAZN. A Tribuna acompanha o jogo em tempo real.

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE 2020

9ª RODADA

Toledo x Coritib

Toledo

Diego; Jhonathan, Murilo Batalha, Vavá e Elson; Mineiro, Prill, Juninho e Gustavo; Christian e Lucas Vieira. Técnico: Zé Maria.

Coritiba

Alex Muralha; Yan Couto, Rafael Lima, Rhodolfo e Kazu; Matheus Sales, Matheus Galdezani e Thiago Lopes; Robson, Wellissol e Igor Jesus. Técnico: Eduardo Barroca.

Horário: 20h.

Local: Estádio 14 de Dezembro, em Toledo.

Árbitro: Ivan Corrêa Laureano.

Assistentes: João Fábio Machado Brischiliari e Adair Carlos Mondini.

