O técnico Jorginho e o diretor de futebol Paulo Pelaipe estão de volta ao Coritiba. O treinador carioca, de 56 anos, responsável pela campanha do acesso na última Série B, foi o escolhido pela diretoria para substituir Eduardo Barroca no comando da equipe. Jorginho chega com o auxiliar técnico Luiz Iubel e o preparador físico Joelton Ortiga, que também estavam na campanha do acesso.

O acordo foi fechado e o treinador começa a trabalhar já na segunda (24), no CT da Graciosa. Mozart, auxiliar técnico da comissão fixa, é quem dirige o Alviverde no domingo (23), às 16h, contra o Red Bull Bragantino, fora de casa.

Favorito do G5, Jorge de Amorim Campos assume o Coxa em situação ruim logo no início Brasileirão. O time perdeu as quatro primeiras partidas (Inter, Flamengo, Bahia e Corinthians), marcando apenas um gol. Contado as finais do Estadual, são seis derrotas seguidas.

Curiosamente, Jorginho iniciou seu trabalho em setembro de 2019 após uma sequência de quatro reveses do antecessor, Umberto Louzer. Em 15 duelos, ele tirou a equipe da oitava colocação e finalizou a Segunda Divisão em terceiro lugar, com aproveitamento de 71,1%. Foram nove vitórias, cinco empates e apenas uma derrota.

O tetracampeão em 1994, contudo, não aceitou a oferta de renovação, considerada baixa. Ao mesmo tempo, a diretoria procurava um perfil de treinador menos reativo e acabou apostando no jovem Barroca, de 38 anos.

A postura profissional de Jorginho, o comando do vestiário e o conhecimento do elenco foram os principais fatores que influenciaram no retorno. Na Série B, por exemplo, o técnico não hesitou em afastar o atacante Rodrigão, então o artilheiro do time, por indisciplina. O carioca também contornou com sucesso outros casos de desobediência no elenco.

Agora, o novo comandante terá uma semana para preparar o Coxa. Sua estreia será domingo (30), às 16h, contra o Sport, no Couto Pereira.

Dirigente também está de volta

Paulo Pelaipe é outro velho conhecido da torcida que retorna ao Alto da Glória. O diretor de futebol de 68 anos chegou ao Coxa em agosto de 2018, mas não conseguiu o acesso pelo clube. Na época, o dirigente havia indicado o técnico Argel Fucks para substituir Eduardo Baptista no comando técnico.

Na última temporada, Pelaipe esteve na diretoria de futebol do Flamengo, onde conquistou os títulos do Brasileirão e da Libertadores. Demitido do clube carioca ao final do ano passado, o dirigente ficou até maio no São Caetano.

