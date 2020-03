O técnico Eduardo Barroca segue em busca de um time ideal no Coritiba. Na vitória por 1 a 0 sobre o PSTC, fora de casa, o Alviverde começou o jogo com dois centroavantes, alterou a estrutura no segundo tempo, mas não foi o suficiente para mudar a postura ofensiva.

“A gente ainda está em processo de evolução. Não é do dia para noite que vamos mudar uma forma de jogar. Ainda temos muita coisa para melhorar”, cobra o treinador.

Apesar de ter uma maior posse de bola que seus adversários, o Coxa tem problemas para transformar esse domínio em chances claras de gol. E isso não foi diferente contra a equipe de Cornélio Procópio.

“Faltou efetividade no terço final. Precisamos transformar esse volume em chance de gol. Isso precisa ser um padrão para gente”, finalizou Barroca.

Restando uma partida para terminar a primeira fase do estadual, o Coritiba espera evoluir ofensivamente contra o Athletico, no domingo (18), no Couto Pereira, e garantir a liderança da competição.

“É um jogo muito complicado. Vamos respeitar muito eles, mas temos que vencer. Estamos bem, falta um encaixe ou outro, mas estamos treinando muito”, falou o zagueiro Rhodolfo, que foi formado pelo Athletico.

