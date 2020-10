O Coritiba encara o São Paulo, nesta quarta-feira (28), no CT de Cotia, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa do Brasil sub-20.

publicidade

No jogo de ida, no Couto Pereira, as duas equipes empataram em 1×1. No segundo confronto, 1×1 no tempo normal, com o goleiro coxa-branca pegando um pênalti aos 51 do segundo tempo. Com isso a disputa foi para os pênaltis.

+ Sem conseguir técnico no mercado, Coritiba terá Pachequinho contra o Atlético-GO

Na fase anterior, em jogo único, o Alviverde eliminou o Palmas-TO ao vencer fora de casa por 3×0. Já o clube paulista goleou o União-MS por 7×1.

Confira o jogo AO VIVO:

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?