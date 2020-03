O presidente Samir Namur confirmou que o Coritiba ainda deve buscar reforços para a principal disputa do ano, o Campeonato Brasileiro. De acordo com o dirigente, de três a cincos nomes devem chegar para a disputa da Série A.

O perfil, segundo Namur, é de procurar atletas com experiência, rodagem de primeira divisão e passagens por grandes clubes. “A linha de reforço para o Brasileiro, que será bastante pontual, é de atletas com esse perfil. O Coritiba vai buscar atletas para serem titulares e não mais para compor elenco”, afirmou o presidente, em entrevista coletiva no sábado (29).

O planejamento da diretoria é que o Coxa não faça um campeonato brigando na parte de baixo da tabela, apesar de ser o primeiro ano de volta à Série A após amargar duas temporadas na Série B.

“O que o Coritiba busca, um campeonato bem distante da ZR, mesmo sabendo das dificuldades que é o ano do retorno, mas acreditamos que a montagem de elenco e que o trabalho que vem sendo feito e essa sequência do Estadual, se for bem-sucedida, pode sim projetar um Brasileiro nesse sentido”, analisou o mandatário.

Parte do planejamento de 2020, porém, já foi comprometido com a eliminação precoce da Copa do Brasil. Samir admitiu que a diretoria havia projetado, inclusive no orçamento, pelo menos alcançar a terceira fase da Copa do Brasil, acreditando ainda em chegar às oitavas de final da competição.

A derrota para a equipe de Manaus, ainda na primera fase, não só prejudicou o orçamento do Coritiba, como também o planejamento do crescimento de sócios. A meta era de obter 25 mil sócios até o início do Brasileirão. Agora, o Coxa acredita que um bom desempenho no Estadual amenizará essa diferença.

“(A eliminação na Copa do Brasil) atrapalha nesse aspecto financeiro, atrapalha um pouco a questão do sócio, mas, um título estadual pode sim compensar em alguma medida isso”, frisou o dirigente.

