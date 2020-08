Técnico interino do Coritiba, o auxiliar Mozart não deve fazer muitas mudanças no time para a partida contra o Red Bull Bragantino, que acontece no próximo domingo (23), ás 16h, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O comandante provavelmente manterá a base do ex-treinador Eduardo Barroca, até pelo pouco tempo que teve para treinamento – apenas dois dias e meio -. Com isso, a a tendência é que a escalação que perdeu por 3×1 para o Corinthians, na última quarta-feira (19), deve ser quase toda mantida.

O único desfalque é o meia Yan Sasse, que foi expulso e cumpre suspensão. As opções seriam Luiz Henrique, o que deixaria a equipe mais defensiva, com três volantes, ou Giovanni, que não está 100% fisicamente, mas é o armador à disposição. O restante deve ser a mesma formação.

Assim, o Coxa deve ir a campo com: Wilson; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Bueno, Matheus Galdezani e Luiz Henrique (Giovanni); Robson, Neílton e Sassá.

Outras novidades são as voltas do lateral-direito Jonathan, recuperado de uma lesão no tornozelo, e do zagueiro Rodolfo Filemon, que cumpriu suspensão. Porém, os dois devem ficar no banco de reservas.

