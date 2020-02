O meia-atacante Rafinha, autor de dois dos gols do Coritiba na goleada por 6×1 em cima do União, já está prevendo “vida difícil” do time na Copa do Brasil, mas acredita que o time vai embalado para a “batalha”. Pelo Campeonato Paranaense, o Alviverde ‘massacrou’ o time do União Beltrão no Couto Pereira, neste sábado (08), pela sexta rodada da competição. Agora, o foco do Coxa está todo voltado para a disputa nacional. Na quarta-feira (12), o time encara o Manaus, na Arena Amazônia.

O jogador de 36 anos estufou as redes duas vezes diante do União, assinalando seus primeiros gols de 2020. Ele apontou o placar elástico como um fator de motivação para o confronto nacional, competição que desde o final da temporada 2019 estava sendo tratada com absoluta prioridade para o Coritiba.

“Foi bom para a gente ter uma confiança maior para quarta-feira na Copa do Brasil”, explicou em entrevista à DAZN. Mesmo que o time vá motivado, Rafinha esclareceu às rádios Banda B e Transamérica que será muito difícil encarar a partida diante do Manaus.

“Vai ser jogo de mata-mata, é sempre complicado, ainda mais fora de casa. Sabemos das várias dificuldades que vamos ter, como o gramado, mesmo com o empate a nosso favor. Mas temos que passar por cima de tudo isso e sair de lá com a vitória”, arrematou.