O Coritiba venceu o PSTC por 1 a 0, no estádio Ubirajara Medeiros, neste domingo (08), pelo Campeonato Paranaense. O gol de Welissol colocou o Alviverde na briga pela liderança da competição, precisando apenas vencer o Athletico, seu maior rival, na última rodada da primeira fase.

A derrota deixa o PSTC em uma situação delicada, na vice lanterna do estadual, com cinco pontos. Para permanecer na elite, o time de Cornélio Procópio precisa secar o Toledo e vencer o Cascavel CR.

O Coritiba teve mais a bola, mas sem conseguir transformar essa posse em chances claras de gol, com dificuldades nessa conexão entre o setor de criação e o ataque.

Em uma das poucas oportunidades, aos 12 minutos, o meia Giovanni Augusto achou Igor Jesus na entrada da área, que tabelou com Wanderley e arriscou um chute colocado. A bola subiu muito e foi por cima do gol.

Já o time de PSTC criou suas chances em erros do Coxa, com o atacante Grafite, mas sem causar danos ao goleiro Alex Muralha.

O Alviverde criou boa oportunidade aos sete minutos do segundo tempo. Matheus Sales achou um bom passe em profundidade para Wanderley, que tentou tirar do goleiro, mas finalizou para fora.

O duelo ganhou em velocidade na segunda etapa, mas seguiu com muitos erros técnicos em ambos os lados, com a bola parada decidindo a partida. Aos 31 minutos, após cobrança de escanteio, Welissol apareceu sozinho no segundo pau para empurrar a bola para dentro do gol e garantir o Coxa na briga pela liderança do Paranaense

Ficha técnica

CAMPEONATO PARANAENSE

1ª FASE – 10ª RODADA

8/3/2020

PSTC 1X0 CORITIBA

PSTC

Yuri; Everaldo, Barbosa, Igor e Hurtado (Dudu); Igor, Emerson (Hadrian), Lourenço, Wallace e Grafite; Gian Luca (Aldair).

Técnico: Reginaldo Vital.



Coritiba

Muralha; Patrick Vieira, Rafael Lima (Sabino), Rhodolfo e William Matheus; Nathan Silva, Matheus Sales e Giovanni Augusto (Thiago Lopes); Rafinha, Igor Jesus e Wanderley (Welissol). Técnico: Eduardo Barroca



Local: Ubirajara Medeiros, em Cornélio Procópio.

Árbitro: Felipe Gomes da Silva.

Assistentes: Leandro Polli Glugoski e Flávio Augusto Alves.

Gol: Welissol (C), aos 31/2º tempo.

Cartões amarelos: Wallace, Igor e Barbosa (PSTC). Giovanni Augusto, Nathan Silva e Welissol. (CFC)

