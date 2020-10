A assembleia geral que consultou os sócios do Coritiba sobre a data das eleições do clube terminou em goleada. Dos 1488 votos registrados neste sábado (3), 89,6% foram favoráveis à manutenção do pleito em 12 de dezembro de 2020.

Apenas 154 associados votaram na opção de adiar o processo eleitoral para 6 de março de 2021. A escolha aconteceu via internet, em uma área restrita aos sócios no site do Coxa. Ao todo, 4948 pessoas estavam aptas a votar. Ou seja, o comparecimento foi de 30%.

Agora, segue a dúvida sobre os próximos passos na definição do calendário eleitoral. O resultado da assembleia, por si só, não confirma a data de dezembro. É preciso que o tema seja votado no Conselho Deliberativo, o que deve acontecer em breve.

Questão causa polêmica nos bastidores do Coxa

O processo eleitoral tem causado polêmica no Coritiba. A data original é 12 de dezembro de 2020, mas no início de setembro um grupo de 39 conselheiros fez um requerimento chamando uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo para discutir o adiamento.

O motivo alegado foi que a votação durante o andamento do Brasileirão, que termina só no fim de fevereiro por causa da pandemia de Covid-19, poderia afetar o desempenho em campo e causar “danos irreversíveis” ao clube. O presidente Samir Namur, que não vai concorrer à reeleição, sempre se mostrou favorável ao adiamento.

Porém, ao invés de ouvir somente os conselheiros, o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Licheski, convocou uma assembleia geral de sócios. O fato, na visão de muitos conselheiros, descumpre o estatuto do clube. Desta forma, a questão ainda voltará ao Deliberativo para a formalização da manutenção ou adiamento do pleito.

O cenário político do Coxa, no momento, tem bate-chapa entre Renato Follador, da Coritiba Ideal, e João Carlos Vialle, da Sangue Verde. A candidatura de Vialle, contudo, ainda não foi oficializada, apesar do ex-médico do clube afirmar que a situação está encaminhada. Ele tem apoio dos grupos de Samir e de João Luiz Buffara Lopes, o Jango.

