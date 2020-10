Internado na UTI do Hospital Nossa Senhora das Graças, o diretor de futebol do Coritiba, Paulo Pelaipe, apresenta melhora em seu quadro.

No entanto, o dirigente segue na UTI para monitorização e otimização do suporte respiratório, de acordo com boletim emitido pelo hospital na tarde desta segunda-feira (19).

Pelaipe, de 69 anos, foi diagnosticado com a doença no dia 9 de outubro e internado no hospital na última segunda-feira (12). Porém, com a piora do quadro, foi encaminhado na noite de sexta-feira (16) à unidade de terapia intensiva.

“O paciente, Senhor Paulo Roberto Jardim Pelaipe, internado desde o dia 16/10 na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Nossa Senhora das Graças, em tratamento da Covid-19, apresentou hoje [segunda-feira] melhora dos exames laboratoriais e segue sem necessidade de suporte ventilatório invasivo, acordado, lúcido e colaborativo”, diz a nota enviada pela equipe de Infectologia do hospital.

“Ainda permanecerá na UTI para monitorização e otimização do suporte respiratório”, completa a assessoria de imprensa do hospital.

