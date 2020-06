O diretor de futebol do Coritiba, Rodrigo Pastana, explicou que o clube não fará contratações durante este período de incertezas em meio à pandemia de coronavírus que paralisou o futebol brasileiro.

Recentemente, o Coxa esteve ligado a nomes como do atacante Pedro Henrique, que atua no futebol turco. “O Coritiba tem uma posição muito firme quanto a isso. Antes da pandemia, era um cenário, de validar contratações e avaliação do elenco”, comentou em entrevista ao canal De Olho no Jogo.

“Mas, com toda essa pandemia, a gente adotou medidas importantes quanto a demissões, suspensões de contrato, reduções salariais. Isso foi muito bem tratado, olho no olho, com os atletas. Então, acho que seria incoerente da nossa parte agora fazermos contratações sem sequer terminarmos o Estadual”, prosseguiu.

O diretor esclarece, entretanto, que o Alviverde segue mapeando o mercado em busca de reforços para a sequência da temporada.

“Acho que não tão cedo a gente vai realmente fazer alguma contratação, se as coisas não se alterarem. O cenário é muito indefinido”, reforçou.

Críticas a outros clubes

Sem citar nomes, Rodrigo Pastana também criticou clubes brasileiros que vêm fazendo altos investimentos em reforços mesmo em um cenário de indefinição, tanto financeira, quanto esportiva, do futebol nacional.

“O Brasil é um país de malucos. Tem gente contratando aí e gastando mais de R$ 30 milhões em contratações, sem cenário definido”, criticou. “Isso para mim é absurdo, uma tremenda irresponsabilidade”, disparou ele.

“Hoje, quem falar alguma coisa, vai falar bobagem, porque a gente não tem um cenário seguro sobre saúde, calendário, finanças. Estamos bem preocupados, não vou mentir, com o cenário que está à nossa frente”, concluiu.

