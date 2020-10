Pressionado e sem vencer a quatro jogos, o Coritiba encara o Palmeiras nesta quarta-feira (14), no Allianz Parque, às 18h, precisando do resultado positivo. Restando quatro partidas para o final do primeiro turno do Brasileirão, o Coxa tem 13 pontos somados em 15 partidas e é o 18º na classificação, dentro da zona de rebaixamento. O time tem quatro desfalques certos, deve contar com improvisações, mas poderá ter duas estreias.

Para atingir a meta estipulada pelo técnico Jorginho, de 20 pontos ao final da primeira fase da competição, o Coxa precisará se superar nos duelos restantes, buscando sete dos 12 pontos em disputa. O número ideal, inicialmente proposto foi de 25, mas o treinador diminuiu as expectativas. Portanto, o time vai muito pressionado para encarar o Palmeiras, sétimo colocado com 22 pontos.

A última vitória do Coritiba foi na 11ª rodada, quando aplicou 1 a 0 em cima do Vasco, no Couto Pereira. Depois disso, foram duas derrotas, entre elas uma goleada de 4 a 0 para o Fluminense, e dois empates.

Time conta com baixas

O Coritiba tem quatro jogadores que não poderão atuar diante do Porco. O volante Nathan Silva – que jogou como zagueiro diante do Fortaleza – cumpre suspensão automática, e Matheus Sales, que pertence ao Palmeiras, não poderá enfrentar o clube de origem. Outros dois jogadores foram diagnosticados com coronavírus e ficam de fora – o lateral-direito Jonathan e o zagueiro Rodolfo Filemon.

Na zaga, Jorginho pode mais uma vez improvisar. Ramón Martínez ou Hugo Moura podem formar dupla com Sabino. Caso Ramón Martínez entre na linha defensiva, Hugo Moura atuará como primeiro volante e um meio-campista jogará mais recuado. Matheus Bueno e Matheus Galdezani concorrem à vaga.

Coritiba pode ter estreias em São Paulo

A novidade no Coxa é a possível estreia do meia Mattheus Oliveira, filho do ex-atacante Bebeto. O jogador de 26 anos teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta terça-feira (13) e está à disposição de Jorginho. Outro reforço no time é o atacante Rodrigo Muniz. O jogador de 19 anos veio de empréstimo do Flamengo a pedido do próprio Jorginho. O atleta também teve seu nome registrado no BID e poderá ser acionado.

Transmissão Palmeiras x Coritiba

Coritiba e Fortaleza terá transmissão na TNT e no Premiere. A Tribuna do Paraná acompanha em tempo real.

Ficha técnica

Brasileirão

16ª rodada

14/10/2020 – 18h

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Emerson Santos e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima e Raphael Veiga; Wesley e Willian (Luiz Adriano). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Coritiba: Wilson; Natanael, Ramón Martínez (Hugo Moura), Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Bueno (Matheus Galdezani), Giovanni Augusto, Mattheus Oliveira (Gabriel); Robson e Ricardo Oliveira. Técnico: Jorginho.

Local: Allianz Parque.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA-GO) e Bruno Raphael Pires (FIFA -MG).

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

