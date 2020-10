O Coritiba vai a campo diante do Palmeiras, na quarta-feira (14), no Allianz Parque, com modificações. O técnico Jorginho não poderá contar com os volantes Nathan Silva e Matheus Sales, além de outros dois jogadores do elenco que estão com Covid-19 – Jonathan e Rodolfo Filemon. Em contrapartida, o meia Mattheus Oliveira deve fazer a estreia com a camisa do Coxa. Rodrigo Muniz também foi oficializado pelo clube e pode jogar.

Estão de fora do confronto o volante Nathan Silva – que atuou como zagueiro diante do Fortaleza – e cumpre suspensão automática, e Matheus Sales que pertence ao Palmeiras e não poderá enfrentar o clube de origem.

Na zaga, a opção deve ser o volante Ramón Martínez, que jogará improvisado. Hugo Moura também é mais uma opção para suprir a falra de zagueiros de origem. Rhodolfo segue em recuperação e não viajou com o grupo.

Caso Ramón Martínez entre na linha defensiva, Hugo Moura deve atuar como primeiro volante e Jorginho deve puxar um meio-campista para jogar mais recuado. Matheus Bueno ou Matheus Galdezani concorrem à vaga.

A grande expectativa da rodada é pela estreia do meia Mattheus Oliveira, que teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta terça-feira (13) e, com isso, poderá entrar em campo. O jogador de 26 anos é filho do ex-atacante Bebeto e não entra em campo desde maio de 2019.

Outra novidade no grupo coxa-branca é o atacante Rodrigo Muniz. O jogador pertence a Flamengo e veio por empréstimo ao Coxa. O atleta de 19 anos viajou com o grupo para São Paulo e deve ser relacionado. Rodrigo Muniz também teve o nome publicado no BID nesta terça-feira (13) e foi oficialmente anunciado nas redes sociais do clube. Com isso, fica à disposição de Jorginho.

Um provável Coritiba contra o Palmeiras tem: Wilson; Natanael, Ramón Martínez (Hugo Moura), Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Bueno (Matheus Galdezani), Giovanni Augusto, Mattheus Oliveira (Gabriel); Robson e Ricardo Oliveira.

