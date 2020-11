O auxiliar Pachequinho, que comandou o Coritiba na derrota por 2×1 para o Bahia nesta segunda-feira (16), pela 21ª rodada do Brasileirão, lamentou o surto de Covid-19 que o clube atravessa. Ele substituiu o técnico Rodrigo Sanatana, que testou positivo para coronavírus e está cumprindo isolamento. Além dele, nove jogadores do elenco também foram diagnosticados com a doença.

“Tivemos reuniões diárias e toda a construção foi em conjunto. Pesaram os desfalques. Perder nove jogadores para Covid-19 dificulta muito o trabalho, mas todas as decisões para montagem foram feitas com a comissão técnica do Rodrigo e a do clube”, finalizou.

Matheus Galdezani, Nathan Silva, Matheus Bueno, Alex Muralha, Patrick Vieira, Nathan, Ricardo Oliveira, Ramon Martínez e Henrique Vermudt testaram positivo para a Covid-19. Além deles, Yan Sasse estava suspenso.

Desta forma, o Coxa encarou o Bahia com Wilson; Mailton, Sabino, Rodolfo Filemon e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales (Pablo Thomaz) e Mattheus Oliveira (Sarrafiore); Giovanni Augusto, Robson e Neilton (Rodrigo Muniz).

Foram apenas três substituições ao longo da partida e o time contou com improvisações, como caso do meia Giovanni Augusto, que jogou mais avançado, participando do ataque.

