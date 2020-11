O Coritiba perdeu, de virada, para o Bahia por 2×1, nesta segunda-feira (16), e amargou sua 11ª derrota no Brasileirão e segue na zona de rebaixamento. Giovanni Augusto abriu o placar no Couto Pereira, mas Élber igualou e depois Zeca decretou o resultado final.

Com o resultado, o Coxa segue com 20 pontos e permanece na 17ª colocação. O próximo compromisso do time será contra o Flamengo, no Maracanã, no próximo sábado (21).

Quem comandou a equipe foi o auxiliar-técnico Pachequinho, já que o treinador Rodrigo Santana foi diagnosticado com Covid-19. Além dele, outros nove jogadores seguem com o mesmo diagnóstico no clube e foram desfalques.

O Coritiba abriu o marcador com Giovanni Augusto logo no começo do jogo. Aos três minutos, William Matheus cruzou da esquerda e o meia empurrou para o fundo da rede.

O Coxa tinha domínio de jogo, criando mais chances e indo pra cima. Chegou a ampliar, mas o VAR anulou o que seria o segundo gol do Verdão. Aos 33, Giovanni Augusto pegou a sobra de Neilton, no meio de campo, avançou da direita e chutou cruzado. A bola bateu na trave e entrou.

O árbitro Igor Junio Benevenuto de Oliveira foi comunicado de uma possível irregularidade e foi olhar as imagens do lance. O juiz entendeu que a bola encostou no braço de Neilton, caído, no lance que originou a jogada.

Só que o lance parece que deixou o Alviverde desligado. A bola foi reposta e logo depois, aos 36, Élber deixou o placar igualado. O atacante recebeu na área, se livrou da marcação e chutou firme cruzado para marcar.

Na segunda etapa, o Coritiba continuou sem conseguir atacar. Quando tinha as chances, não aproveitava. Foi o que aconteceu em duas oportunidades com Robson, após cobrança de escanteio.

Robson perdeu duas boas chances de marcar. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

O que acabou acontecendo foi que o Bahia, mais ofensivo, chegou ao gol. Aos 26, Zeca, pela esquerda, lançou na área. A bola fez uma curva, quicou no chão, não encostou em ninguém e entrou, confirmando mais um placar negativo para o Coxa na Série A.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

21ª rodada

16/11/2020

CORITIBA 1×2 BAHIA

Coritiba: Wilson; Mailton, Sabino, Rodolfo Filemon e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales (Pablo Thomaz) e Mattheus Oliveira (Sarrafiore); Giovanni Augusto, Robson e Neilton (Rodrigo Muniz).

Técnico: Pachequinho.

Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Anderson Martins (Juninho) e Matheus Bahia (Zeca); Gregore, Daniel (Rodriguinho) e Ronaldo; Fessin (Rossi), Gilberto e Élber (Marco Antônio).

Técnico: Mano Menezes

Local: Couto Pereira

Árbitro: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Jose Claudio Rocha Filho (SP)

Gols: Giovanni Augusto, 3, e Élber, 35 do 1º; Zeca, 26 do 2º

Cartões amarelos: Robson, Mailton e Giovanni Augusto (CFC); Rodriguinho, Danielzinho, Ronaldo e Gregore (BAH)

