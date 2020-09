O atacante Neilton sofreu um entorse no tornozelo esquerdo no empate do Coritiba em 0x0 com o Botafogo, nesta quarta-feira (2), no Nilton Santos, pela sétima rodada do Brasileirão.

O jogador se machucou ainda no primeiro tempo, após uma dividida com o lateral-direito Kevin. Ele saiu aos 19 minutos para dar lugar a Yan Sasse. No banco de reservas, ainda vestiu uma bota ortopédica para imobilizar o pé.

Neilton será reavaliado nesta quinta-feira (3) para detectar a gravidade da lesão. Para o próximo compromisso do time, neste domingo (6), diante do Atlético-MG, no Couto Pereira, o atleta é dúvida.

O atacante de 26 anos estava nos Emirados Árabes e foi contratado justamente para substituir Rafinha, que sofreu uma lesão grave na final do Estadual, e só volta no final do ano. Contra o Botafogo, Neilton fez apenas o seu quinto jogo pelo Coxa.

