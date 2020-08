Um dos poucos pontos positivos do Coritiba na derrota por 1×0 para o Flamengo, na noite de sábado (15), no Couto Pereira, foi a estreia do meia-atacante Neilton. O jogador entrou no segundo tempo e, em poucos minutos, mostrou que pode ser uma peça importante para o Coxa.

“Gostei muito da entrada do Neilton. Mesmo com um jogador a menos, ele tentou compensar, pressionar o Flamengo. É um jogador importante, que estava um tempo sem jogar. É evidente que não tem condições físicas para atuar um tempo maior, mas ficou claro o nível dele e que tem repertório para nos ajudar”, disse o técnico Eduardo Barroca.

Neilton entrou na vaga de Yan Sasse e jogou por 33 minutos, após ficar desde o dia 13 de março sem atuar. Pela faixa central de campo, o atleta criou e finalizou uma das melhores oportunidades do Alviverde, que acabou na trave do goleiro do Flamengo.

A tendência é que ele tenha cada vez mais espaço no ataque do Coritiba, já que o setor ofensivo, em três jogos, ainda não balançou as redes no Campeonato Brasileiro 2020.

Na quarta-feira (19), o Coxa terá a oportunidade de somar seus primeiros pontos na competição contra o Corinthians, às 21h30, em Itaquera.

