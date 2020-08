O Coritiba segue sem uma vitória no Brasileirão. Na noite deste sábado (15), o Cocxa perdeu para o Flamengo por 1×0, no Couto Pereira, em partida válida pela terceira rodada da competição. O gol foi marcado pelo uruguaio Arrascaeta, ainda na primeira etapa da partida.

Agora, o Alviverde chega a três derrotas em três jogos no campeonato. São cinco partidas em sequência, se considerar as finais do Campeonato Paranaense. Foram duas derrotas para o Athletico, para o Internacional, Bahia e agora Flamengo.

Nem a estreia do atacante Neilton, principal contratação do time, foi o suficiente para evitar o revés. Com o resultado, a equipe segue na zona de rebaixamento, enquanto o Flamengo deixa o Z4, somando seus primeiros pontos na Série A deste ano.

O Coritiba volta a campo na próxima quarta-feira (19), diante do Corinthians, às 21h30, no Itaquerão.

O jogo

Aos 12 minutos do primeiro tempo, o Coritiba teve a primeira chance com lançamento para Robson dentro da área. O atacante recebeu à frente da zaga, e, na dividida com o goleiro, César deu um toque na bola o suficiente para atrapalhar o drible do jogador.

Depois disso, o Flamengo tomou conta da partida. Aos 22, Arrascaeta fez ótimo passe para Gabigol, que sai na cara de Wilson. O goleiro conseguiu desviar e evitar o que seria o primeiro gol. Apenas três minutos depois, o meia uruguaio finalizou de longe e acertou o travessão.

Mas logo em seguida, aos 27, Arrascaeta aproveitou bobeira da zaga coxa-branca. Toque rasteiro na área, a bola passou por Gabigol, que não alcançou, Rhodolfo e Sabino deixaram a jogada viva na área e o meia apareceu no meio, com tranquilidade, para tocar para o fundo das redes.

Arrascaeta marcou o gol do Flamengo no Couto Pereira. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Mesmo com a vantagem no placar, o time carioca conseguia manter a bola no campo de ataque com tranquilidade, sem ter maiores problemas defensivos.

A segunda etapa começou do mesmo jeito que o primeiro tempo. Aos 11 minutos, Arrascaeta foi derrubado na área por Rhodolfo e o árbitro não marcou o pênalti.

Na sequência, a situação do Coritiba ficou ainda mais complicada com o segundo amarelo de Renê Jr, deixando a equipe com dez em campo.

Renê Júnior foi expulso e dificultou a vida do Coxa no segundo tempo. Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paraná

Eduardo Barroca, então, mexeu no time e promoveu a estreia de Neilton. O atacante entrou com disposição, correndo bastante e participando das melhores jogadas da equipe, que ainda buscava o empate. No entanto, não foi suficiente.

O Flamengo chegou a ampliar o placar com Pedro, mas o impedimento foi marcado pelo auxiliar e confirmado pelo VAR.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

3ª Rodada

CORITIBA 0x1 FLAMENGO

Coritiba: Wilson; Jonathan, Rhodolfo, Sabino, William Matheus; Nathan Silva (Ruy), Matheus Galdezani, Renê Jr e Yan Sasse (Neilton); Robson (Sassá), Igor Jesus (Matheus Bueno). Técnico: Eduardo Barroca.

Flamengo: César; João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique (Pedro) e Gabriel Barbosa (Diego). Técnico: Domènec Torrent.

Local: Couto Pereira.

Gol: Arrascaeta, 26 do 1

Cartões amarelos: Jonathan, Nathan Silva, Ruy e Rodolfo Filemon (COR); Gerson e Bruno Henrique (FLA)

Cartão vermelho: Renê Jr

Árbitro: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC).

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Helton Nunes (SC).

