O atacante Neilton está fora da partida do Coritiba contra o Atlético-MG, domingo (6), às 20h30, no Couto Pereira. O jogador sofreu um entorse no empate em 0x0 com o Botafogo e está com o tornozelo inchado.

publicidade

O atleta terá que ser reavaliado para determinar quanto tempo fica fora. O favorito para assumir a posição é o meia Luiz Henrique, dando mais consistência no meio de campo. Além do atacante, o lateral-direito Patrick Vieira também segue fora por lesão no tornozelo.

A boa notícia é que o zagueiro Rhodolfo voltou a treinar normalmente com bola na atividade desta sexta-feira (4). Porém, o técnico Jorginho comanda um último treino no sábado (5), antes de definir a equipe para enfrentar o Galo. Se ele não jogar, Rodolfo Filemon será mantido ao lado de Sabino.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

O provável Coxa terá: Wilson; Jonathan, Rhodolfo (Rodolfo Filemon), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Bueno, Matheus Galdezani e Luiz Henrique; Robson e Sassá.

+ Mais do Coxa:

publicidade

+ Coritiba recebe ‘bolada” milionária da Turner

+ Coritiba encaminha contratação de volante paraguaio do Atlético-MG

+ Invicto, Jorginho projeta Coritiba “na primeira página” do Brasileirão

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?