Um dos principais jogadores na campanha do acesso do Coritiba na última temporada, o volante Matheus Sales, 25 anos, revelou que espera renovar o seu contrato com o Coxa ao final de 2020.

O jogador, que pertence ao Palmeiras, possui vínculo de empréstimo com o Verdão. “Não conversei ainda sobre renovação, mas, acredito que o Coritiba quer que eu permaneça. Eu tenho essa vontade, pois o clube me abraçou, a minha família já está adaptada. Espero que possa ficar aqui por muito tempo”, disse o volante.

Revelado pelo Palmeiras, Matheus Sales já defendeu o Bahia, América-MG, Figueirense e Grêmio Novorizontino. O volante chegou ao Coritiba no ano passado e fez 30 partidas pelo clube. Neste ano, foram dez jogos e dois gols marcados.

