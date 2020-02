Copa do Brasil

O Coritiba entra em campo nesta quarta-feira (12) para o jogo mais importante da temporada 2020, até o momento. Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Coxa encara o Manaus, na Arena Amazônia, às 22h30.

Finalista em 2011 e 2012, o Alviverde trata a competição como prioridade desde o final do ano passado e agora, finalmente, o time terá a oportunidade de desfazer a má impressão que deixou nos últimos anos no mata-mata nacional. O objetivo neste ano é alcançar as oitavas de final.

Um empate classifica o Alviverde. Já o Manaus foi vice-campeão da Série D no ano passado e é o vice-líder do Campeonato Amazonense.

O Verdão já garantiu R$ 950 mil apenas por participar da competição. Caso vença o Gavião do Norte, soma mais R$ 1,03 milhão, cifras que não foram somadas pelo Coxa em 2019 na Copa do Brasil.

No ano passado, o Alviverde foi ‘despachado’ ainda no primeiro jogo pela URT-MG, por 3 a 2. Em 2018, também decepcionou sendo eliminado pelo Goiás, na terceira fase, e em 2017, perdeu para o ASA-AL, ainda na segunda fase.

“Entendo que a equipe procurou fazer a melhor preparação desde o dia 3 de janeiro. Lógico que é pouco tempo pensando em uma temporada de 11 meses, mas passamos por etapas e nos sentimos preparados para um jogo difícil e muito importante”, enfatiza o técnico Eduardo Barroca.

Em relação ao time, a única dúvida do treinador está no meio campo. Ruy, que começou como titular nos dois últimos jogos, entrou bem na função e marcou três gols, pode ganhar a vaga de Thiago Lopes.

Na lateral-esquerda, William Matheus deve retomar seu lugar. O jogador sentiu dores musculares e por isso, foi substituído por Kazu no último confronto, na goleada por 6 a 1 em cima do União. O recém-chegado Patrick Vieira, que chegou há poucas semanas e já estreou na lateral-direita do Coxa, também deve seguir entre os titulares.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Globoesporte.com. Você também pode acompanhar a partida no Tempo Real da Tribuna do Paraná.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL

1ª FASE

12/02/2020

MANAUS X CORITIBA

Manaus

Jonathan; Edvan, Thiago Spice, Luis Fernando Caíque; Derlan e Panda; Diogo Dolem, Janeudo e Mateus Oliveira; Rossini.

Técnico: Wellington Fajardo

Coritiba

Alex Muralha; Patrick Vieira, Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Renê Júnior e Ruy (Thiago Lopes); Rafinha, Robson e Sassá.

Técnico: Eduardo Barroca

Local: Arena Amazônia (Manaus)

Horário: 22h30

Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Jucimar dos Santos Dias(BA)

