O lateral-direito Lucas Ramon chega ao Coritiba para disputar posição com a jovem promessa do clube, o lateral Yan Couto, campeão mundial com a seleção brasileira sub-17. Mas ele promete disputar posição com a revelação alviverde.

“Quero aprender muito com ele e também poder ensinar algumas coisas. Agora nós vamos treinar e desafiar um ao outro de forma positiva. Quem estiver melhor vai jogar. A decisão é do professor”, avisa Lucas Ramon.

O lateral tem 25 anos e chega com contrato até o final do ano por empréstimo do Red Bull Bragantino. Ele iniciou a carreira no Londrina onde obteve destaque, principalmente nas campanhas na Série B de 2017 e 2018. Em 2015, Lucas Ramon atuou pelo Grêmio, mas fez apenas seis partidas.

“Sou um lateral de característica bastante ofensiva, mas também sei defender. Sou um atleta equilibrado”, finaliza o reforço.

Além de Lucas Ramon, o Coritiba já contratou outros sete jogadores. São eles os zagueiros Rodolfo, Rhodolfo e Caetano; os meias Nathan Silva, Renê Júnior e Gabriel; e o goleiro César.

