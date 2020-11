Pouco mais de duas semanas após ser demitido do comando técnico do Coritiba, Jorginho foi contratado pelo SBT para ser comentarista dos jogos decisivos da Libertadores.

A estreia do ex-treinador do Coxa será no duelo entre Racing e Flamengo, no próximo dia 24, às 21h30. Jorginho também já está convocado para o confronto de volta, no Maracanã.

De acordo com reportagem do Uol, o treinador foi escolhido por conta da identificação com o Rubro-Negro. Jorginho jogou no clube de 1984 a 1989 e foi técnico da equipe em uma passagem curta em 2013.

