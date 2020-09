O técnico Jorginho elogiou o segundo tempo do Coritiba na derrota para o Atlético-MG, nesse domingo (6), no Couto Pereira. Segundo ele, o Coxa perdeu para um dos favoritos ao Brasileirão, mas ao mesmo tempo criticou a postura do treinador rival, Jorge Sampaoli.

Sem entrar em detalhes, ele cutucou o argentino. Os comandantes não se cumprimentam antes ou depois do confronto.

“Não tenha dúvida de que fizemos um primeiro tempo muito ruim, muito abaixo do que esperávamos. É claro que jogamos com uma equipe que com certeza vai brigar pelo título, que é muito bem treinada. Só lamento a postura do treinador deles, que é alguém que parece que não tem respeito por ninguém. Mas isso é um caso à parte”, afirmou Jorginho.

No diagnóstico de Jorginho, o Coxa respeitou demais o Galo, que exerceu muita pressão na saída de bola, utilizando uma linha de marcação alta no primeiro tempo. Quando conseguia quebrar a linha adversária, no entanto, o time não soube aproveitar os espaços – ao contrário do que aconteceu na etapa final.

“Respeitamos demais… Se tivéssemos jogado o primeiro tempo da forma como foi o segundo, com certeza teríamos um resultado melhor. Merecíamos no mínimo o empate”, analisou Jorginho.

