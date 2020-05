Em 110 anos de história, o Coritiba já colecionou diversos títulos, campanhas inesquecíveis e, principalmente, jogos marcantes. E por isso a Gazeta do Povo/Tribuna quer saber: Qual é a partida mais importante do Coxa?

São finais, goleadas, clássicos, duelos decisivos. Selecionamos dez confrontos marcantes para que você possa votar e, se você acha que faltou algum, diga nos comentários! Pesa o contexto histórico, o desenvolvimento do jogo, a conquista de um título etc.

Confira a lista e vote ao final!

Coritiba 2×1 Britânia (1917) – Jogo em que o Coritiba conquistou seu primeiro título na história

Coritiba conquista primeiro título. Coritiba/Site oficial

Coritiba 1×1 Athletico (1968) – O Coritiba vinha de um jejum de oito anos sem um título e estava prestes a perder a decisão para o rival. Mas, no último minuto, Paulo Vecchio fez o gol que deu a taça para o Coxa.

Paulo Vecchio comemora o gol do título. Arquivo GRPCOM

Bahia 2×2 Coritiba (1973) – Pela primeira vez, o Alviverde disputou o Torneio do Povo, uma espécie de Campeonato Brasileiro com os times com a maior torcida dos principais estados na época. No jogo decisivo, o Coritiba empatou com o Bahia e faturou a taça da terceira e última edição do campeonato.

Coxa comemora conquista do Torneio do Povo. Arquivo GRPCOM.

Coritiba 0x0 Colorado (1977) – Um empate com sabor de vitória. Com o resultado, o Coxa conquistou o título paranaense de 1976 (que foi definido só no ano seguinte) e se tornou hexacampeão estadual, a maior sequência da sua história.

Coxa é hexa. Coritiba/Site oficial

Bangu 1×1 Coritiba (1985) – Em um Maracanã lotado, o Coritiba empatou com o Bangu e nos pênaltis derrotou a equipe carioca, faturando o Campeonato Brasileiro, a maior conquista da história do clube.

Índio marca e Coxa vibra com gol no Maracanã. Agência O Globo

Coritiba 3×0 Athletico (1995) – Em um ano de crise financeira, o Coritiba se recuperou e, mesmo com um time mais limitado, conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O acesso veio justamente na vitória diante do maior rival, no Couto Pereira.

Coxa bate o Furacão na Série B. Arquivo GRPCOM

Coritiba 2×2 Paraná (1999) – Com um gol de Darci, lembrado até hoje, o Coxa empatou o terceiro jogo da final com o Paraná, favorito na ocasião, e faturou o Campeonato Paranaense, encerrando um jejum que já durava dez anos.

Coxa quebrou tabu sem títulos em 1999. Arquivo GRPCOM

Athletico 3×3 Coritiba (2004) – No famoso jogo em que Tuta mandou a Arena ficar em silêncio, o Alviverde arrancou o empate na reta final do confronto e, pela primeira vez, fez a festa na casa do rival.

Tuta comemora gol na Arena. Arquivo GRPCOM

Santa Cruz 2×3 Coritiba (2007) – É bem verdade que o Coxa já tinha garantido o acesso à elite, mas o duelo no Arruda ficou marcado. O time perdia por 2×1 até os 42 do segundo tempo, quando Keirrison empatou e logo depois, aos 48, Henrique Dias virou, dando o título da Série B ao Coritiba de forma emocionante.

Coritiba 6×0 Palmeiras (2011) – 2011 foi um ano especial para o Coritiba, mas a goleada em cima do Palmeiras no Couto Pereira foi o grande auge. Não só pela atuação de gala da equipe, que passou por cima do adversário, mostrando o seu bom futebol para o Brasil, mas também por ter chego a 24 vitórias seguidas, um recorde absoluto.

Coxa massacra o Palmeiras. Arquivo GRPCOM

VOTE NO JOGO MAIS IMPORTANTE DO COXA!

