Diante do Internacional, neste domingo (8), às 16h, no Beira-Rio, o Coritiba irá estrear o terceiro técnico no Brasileirão em apenas 20 rodadas. Rodrigo Santana assume o time na vaga de Jorginho com a missão de salvar o time do rebaixamento.

Na vitória sobre o Atlético-GO, na última rodada, o Coxa foi comandado pelo auxiliar Pachequinho. Antes, além de Jorginho, Eduardo Barroca também comandou o Coxa na Série A. O time está na zona do rebaixamento e no primeiro turno, o Alviverde somou apenas 19 pontos e obteve apenas cinco vitórias.

A sequência de jogos é difícil. Primeiro, Santana enfrenta o Inter, líder da competição. Depois, o time recebe o Bahia em confronto direto contra a ZR, e sai para encerrar os primeiros três jogos do returno contra o Flamengo.

Como desfalques, o Coritiba não terá cinco atletas que testaram positivo para Covid-19. Os atletas que testaram positivo são Alex Muralha, Matheus Galdezani, Matheus Bueno, Patrick Vieira e Nathan Silva.

“Precisamos procurar somar ponto lá, trabalhar firme e viver jogo a jogo. Sabemos que o segundo turno da Série A vai afunilando, ficando mais difícil, algumas equipes que estão na Libertadores e Sul-Americana começam a ser eliminadas e vêm com foco total no Brasileiro”, analisa Santana.

Transmissão Internacional x Coritiba

Internacional e Coritiba terá transmissão na RPC (apenas Curitiba), TNT e Premiere. A Tribuna também acompanha o duelo em tempo real.

Ficha técnica

Brasileirão

20ª rodada

08/11/2020 – 16h

Internacional x Coritiba

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Nonato (Marcos Guilherme), Edenílson e Patrick; Yuri Alberto (Leandro Fernández) e Abel Hernández. Técnico: Eduardo Coudet.

Coritiba: Wilson; Natanael, RhodolfWilson; Matheus Sales (Jonathan), Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Henrique Vermudt (Ramón Martínez) e Giovanni Augusto; Robson, Neilton e Ricardo Oliveira. Técnico: Rodrigo Santana.

Local: Couto Pereira

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES).

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires e Vanderson Antonio Zanotti.

VAR: Leandro Vuaden (RS)

