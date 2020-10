Foto: Divulgação/Coritiba

O Coritiba mais uma vez perdeu no Campeonato Brasileiro. Desta vez, de virada por 2×1 para o Ceará, na noite de sábado (24), no Castelão.

O Coxa saiu na frente logo com dois minutos, com Rodrigo Muniz, aproveitando falha de Eduardo Brock e tocando na saída de Fernando Prass.

Porém, o Vozão virou com Vinícius, aproveitando cruzamento pela esquerda pouco tempo depois, e com Eduardo, no segundo tempo, após sobra de um chute no travessão.

