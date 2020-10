O Coritiba perdeu para o Ceará por 2×1, neste sábado (24), no Castelão), e segue na zona de rebaixamento. Com o resultado, o Coxa fica na penúltima posição, com 16 pontos conquistados após 18 rodadas. Os gols foram marcados Vinícius e Eduardo, para o Vozão, e Rodrigo Muniz, pelo Alviverde.

A partida era uma briga direta entre as equipes, que possuíam apenas uma diferença de três pontos antes da bola rolar. O Coritiba venceu apenas um jogo nas últimas sete partidas (diante do Palmeiras), e vinha de derrota em casa contra o Santos.

O Coxa novamente terá uma semana cheia para trabalhar, já que só volta a campo no próximo sábado (31), contra o Atlético-GO, no Couto Pereira.

Confira como foi o jogo no Tempo Real!

O primeiro tempo começou movimentado, com o Ceará finalizando com menos de um minuto. Mas quem aproveitou primeiro foi o Coritiba. Logo no segundo minuto de jogo, Rodrigo Muniz aproveitou falha de Eduardo Brock, que tentou afastar, e fez o gol na saída do goleiro.

A vantagem no placar, porém, durou pouco. Aos sete, o principal nome do Vozão empatou. Os donos da casa chegaram com velocidade na linha de fundo e em cruzamento rasteiro de Léo Chú, o meia Vinícius, com total liberdade, se esticou para igualar o placar.

O resto da primeira etapa contou com as equipes buscando o desempate, mas sem se arriscar tanto ou a levar muito perigo ao gol adversário. O Ceará tentava criar mais jogadas, e o Coxa aproveitava os contra ataques.

A melhor oportunidade foi dos mandantes, aos 20, em chute de Eduardo de fora da área, que desviou, tirando Wilson da jogada e tocando na trave antes de sair.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

O segundo tempo também começou com gols. Aos seis minutos, Cléber cabeceou e a bola tocou no travessão. No rebote, Eduardo sozinho estufou as redes, virando o placar.

Na sequência, o Coritiba melhorou e passou a criar mais, chegando a perder ótimas oportunidades, como Robson chutando em cima de Prass e Galdezani isolando a bola na cara do gol.

Mesmo com as diversas criações, o Alviverde não conseguiu empatar o placar e o Ceará pouco chegou após ficar à frente na partida, administrando o resultado até o final.

Ficha técnica

BRASILEIRÃO

18ª rodada

24/10/2020

CEARÁ 2×1 CORITIBA

Ceará:

Fernando Prass; Eduardo, Eduardo Brock, Luiz Otávio e Alyson; Charles, Pedro Naressi (Fabinho), Vinícius (Wescley); Fernando Sobral (Lima), Léo Chú (Kelvyn) e Cléber (Saulo Mineiro).

Técnico: Guto Ferreira

Coritiba:

Wilson; Matheus Sales, Sabino, Nathan Silva e William Matheus; Matheus Galdezani (Gabriel), Matheus Bueno (Ramón Martínez), Giovanni Augusto e Yan Sasse (Nathan); Robson (Cerutti) e Rodrigo Muniz (Ricardo Oliveira).

Técnico: Jorginho

Local: Castelão (Fortaleza-CE)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (FIFA-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Gols: Rodrigo Múniz, 2, e Vinícius, 7 do 1º; Eduardo, 6 do 2º;

Cartões amarelos: Pedro Naressi, Charles, Alyson (CEA); Robson (COR)

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?