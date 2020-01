O meia Giovanni, do Coritiba, passou por uma cirurgia e desfalcará o time por, no mínimo, seis meses. O jogador se lesionou com gravidade em um treino ocorrido no dia 14 de janeiro, no Couto Pereira.

continua depois da publicidade

Depois de constatado o rompimento do tendão do tornozelo direito – calcanhar de Aquiles -, o atleta precisou se submeter a um procedimento cirúrgico, realizado na última sexta-feira (17).

Quer assistir aos jogos do Paranaense ao vivo? Assine a DAZN com 30 dias grátis”

O meia chegou ao Coxa em 2019 com status de grande reforço. Mesmo convivendo com algumas lesões, entrou em campo em 42 oportunidades na última temporada e marcou quatro gols. Atuou em 30 dos 38 jogos da campanha do acesso na Série B e a expectativa era de que continuasse a fazer parte da espinha dorsal do time em 2020



+ Veja a tabela e a classificação do Campeonato Paranaense!

O Coritiba não comenta oficialmente prazos de recuperação. O jogador, entretanto, vai ficar de fora por no mínimo seis meses. O período, entretanto, pode ser ainda maior. Em 2011, quando atuava pelo Corinthians, o atacante Adriano Imperador passou pelo mesmo procedimento e retornou aos gramados após sete meses, porém, o próprio atleta concedeu entrevistas falando que não se dedicava como deveria aos tratamentos de fisioterapia.

No Instagram, Giovanni disse que a cirurgia foi um sucesso e agradeceu ao apoio da torcida. “Acabei me machucando no treino de terça feira passada, com o rompimento do meu tendão de Aquiles. Tive que passar por um procedimento cirúrgico, que graças a Deus foi um sucesso. Gostaria de agradecer a todos pelas mensagens de apoio que venho recebendo. Pode ter certeza que voltarei mais forte do que nunca dessa lesão”.

Saiba como assistir aos jogos do Paranaense pelo celular, computador ou Smart TV