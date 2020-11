Em má fase, Coritiba e Flamengo e se enfrentam neste sábado (21), às 19h, pela 22ª rodada do Brasileirão. Apesar das diferentes pretensões, os dois clubes não vivem bom momento.

publicidade

O Coxa busca uma nova identidade com recém-contratado Rodrigo Santana, o terceiro técnico do clube na competição. Em dois jogos sob o seu comando, empate contra o Inter e derrota para o Bahia na rodada passada – neste jogo o treinador ficou afastado por Covid-19.

Contra o Flamengo, Santana volta ao banco de reservas, assim como outros atletas que testaram positivo para Covid-19 há mais de 10 dias.

O Coritiba precisa vencer. O time é o 18ª colocado com 20 pontos. A campanha é pior que a do ano do rebaixamento para a Série B e que outras edições em que o clube escapou por pouco da queda. Nos últimos cinco jogos, são três derrotas, um empate e uma vitória.

Já o Flamengo também está pressionado. Rogério Ceni mal chegou e já sente a pressão intensa do clube com a queda para o São Paulo na Copa do Brasil. Em três jogos com o novo treinador, são duas derrotas e um empate. O time carioca é o quarto colocado com 36 pontos, dois atrás do líder Atlético-MG.

Transmissão Flamengo x Coritiba

publicidade

Flamengo x Coritiba terá transmissão no Premiere. A Tribuna acompanha o duelo em tempo real.

Ficha técnica

Brasileirão

22ª rodada

22/11/2020 – 19h

Flamengo: Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Renê; Arão, Gerson, Arrascaeta (Michael) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol (Vitinho). Técnico: Rogério Ceni.

Coritiba: Wilson; Maílton, Flimenon (Nathan Silva), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Galdezani e Mattheus Oliveira; Giovanni Augusto, Neílton e Robson. Técnico: Rodrigo Santana.

Local: Maracanã.

Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG).

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Marcus Vinícius Gomes (MG).

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS).

+ Mais do Coxa:

+ Coritiba libera meio-campo para clube da Série B

+ Chapa pede votação por aplicativo e eleições no Coritiba ganham nova ‘polêmica’

+ Coritiba confirma a contratação do atacante Osman, ex-Ponte Preta

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?