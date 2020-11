O Coritiba terá a volta do técnico Rodrigo Santana e de três atletas recuperados de Covid-19 para enfrentar o Flamengo, neste sábado (21), às 19h, no Maracanã, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Dos atletas liberados após o período de isolamento, o meia Galdezani é quem tem mais chance de ser titular. Nathan Silva disputa posição com Rodolfo Filemon. Já Matheus Bueno fica como opção no banco de reservas. Yan Sasse, que estava suspenso, também está à disposição.

Mas quem permanece fora por coronavírus é o volante Ramón Martínez, o defensor Henrique Vermudt e o atacante Ricardo Oliveira. O volante Hugo Moura pertence ao Flamengo e não joga por questão contratual.

Do outro lado, Rogério Ceni pediu o retorno de Rodrigo Muniz, que estava emprestado ao Coxa, porque sofre com desfalques no elenco do Flamengo. O atacante Pedro e o volante Thiago Maia estão fora. Arrascaeta e Gabriel também são dúvidas para confronto.

Veja os times prováveis de Flamengo x Coritiba

O provável Coritiba tem: Wilson; Maílton, Filemon (Nathan Silva), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Galdezani e Mattheus Oliveira; Giovanni Augusto, Neílton e Robson.

O Flamengo deve ir a com: Diego Alves; Isla, Thuler, Léo Pereira e Renê; Arão, Gerson, Arrascaeta (Michael) e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol (Vitinho).

