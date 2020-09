O Coritiba vai a campo contra o Vasco com alterações na equipe. O técnico Jorginho tem duas mudanças certas e ainda precisará esperar o parecer médico para saber se poderá escalar outros três atletas. O recém-contratado meia-atacante Sarrafiore poderá fazer sua estreia no time. A partida acontecerá no domingo (20), no Couto Pereira, às 16h, pela 11ª rodada do Brasileirão.

O atacante Igor Jesus cumpre suspensão automática após ser expulso no Atletiba e não joga contra o Vasco. O centroavante Sassá é outra baixa. O jogador foi dispensado pelo clube após ser flagrado em uma festa com aglomeração.

O Coxa faz um último treinamento neste sábado (19) e depois das atividades, Jorginho saberá se poderá contar com Giovanni, com dores na coxa, Matheus Sales e Neílton, ambos com entorse no tornozelo.

Com isso, o Coritiba deve ir a campo com Wilson; Natanael (Jonathan), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Galdezani (Matheus Sales) e Matheus Bueno; Giovanni Augusto, Sarrafiore e Robson.

