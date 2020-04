A torcida do Coritiba decretou: Dirceu Krüger é o melhor jogador da história do clube.

Em enquete estilo mata-mata promovida pela Gazeta do Povo e pela Tribuna, o Flecha Loira levou a melhor sobre outros craques históricos coxas-brancas e, na decisão, superou Capitão Hidalgo para levar a honraria.

Além de brilhar em campo pelo Coxa, Krüger se tornou símbolo do clube onde trabalhou como funcionário por 53 anos. O falecimento do ídolo, aos 74 anos, completou um ano no último sábado (25).

No caminho para a vitória na enquete, o ex-jogador venceu Tostão, na primeira rodada, bateu Lela na segunda, superou Alex na terceira e, por fim, bateu Capitão Hidago na decisão.

Krüger foi campeão com o Alviverde em 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1974 e 1975. Em fevereiro de 2016, teve uma estátua inaugurada em frente ao Couto Pereira. “Não tenho palavras para representar a emoção desse momento. Eu sinceramente não sei viver sem o Coritiba, como eu não sei viver sem a minha família”, disse o ídolo na época.

No total, ele disputou 252 jogos pelo Coritiba, com 58 gols marcados. Foi técnico em diversos momentos, totalizando 185 partidas, além de ter exercido diversas outras funções no clube.

O apelido “Flecha Loira” veio pela facilidade com a qual carregava a bola e passava pelos adversários. No Atletiba de 17 de setembro de 1967, Krüger ficou marcado pelo “drible com o olhar” dado em um dos defensores do rival antes de marcar um dos gols da goleada coxa-branca por 5×0.

