O Coritiba terá mais um reforço para a disputa do Brasileirão. O meia-atacante Yan Sasse, 23 anos, está de volta ao Alto da Glória, após passagens por Vasco da Gama e Caykur Rizespor, da Turquia.

Pelo futebol estrangeiro, o jogador disputou 18 partidas e marcou um gol. O clube turco tinha a opção da compra ao fim do empréstimo, mas, preferiu não investir neste momento de pandemia.

Já na última temporada, Yan Sasse também fez 18 jogos pelo Vasco da Gama e conseguiu balançar as redes duas vezes. O meia-atacante possui contrato com o Coxa até dezembro do ano que vem.

