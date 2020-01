A provável venda do lateral-direito Yan Couto, 17 anos, para o Barcelona, da Espanha, pode ser a maior venda da história do Coritiba. O jogador está prestes a ser vendido por 5 milhões de euros (R$ 23,3 milhões, na cotação atual) mais variáveis.



A negociação do jovem jogador está avançada e metas previstas no contrato chegariam a uma quantia de até 3 milhões de euros (R$ 14 milhões). Esses aditivos superariam a transação envolvendo o lateral Rafinha, atualmente no Flamengo, que foi vendido ao Schalke 04, da Alemanha, por 5 milhões de euros, em 2005.

Vale lembrar que o Coxa, de acordo com o balanço de 2018, tem 100% dos direitos econômicos do atleta. Ou seja, o lucro seria quase total, a exceção da comissão de intermediadores, que varia entre 5% e 10%. O empresário dele é Marcelo Robalinho, que tem a opção de abrir mão do valor.

Outros jogadores que renderam uma quantia considerável ao time do Alto da Glória foram o zagueiro Juninho, vendido ao Palmeiras por 3 milhões de euros, o ex-jogador Alex, também negociado com o Palmeiras por 2,5 milhões, o zagueiro Lucas Mendes, que se transferiu para o Olympique por 2,3 milhões, o zagueiro Henrique, vendido ao Palmeiras por 2,2 milhões, o lateral Adriano, atualmente no rival Athletico, vendido por 2,1 milhões de euros para o Sevilla e o zagueiro Miranda, no futebol chinês, negociado ao Sochaux por 2 milhões de euros.

O contrato de Yan Couto com o Coritiba vai até o final do ano e ele poderia assinar um pré-contrato com outro time na metade de 2020. O staff do atleta, contudo, quer que o clube seja recompensado financeiramente pela formação do jogador.



O presidente alviverde, Samir Namur, afirmou recentemente que a transação seria importante para o Coxa “arrumar a casa”. A diretoria, inclusive, conta com essa venda no orçamento previsto para esse ano.

