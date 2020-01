A expectativa do Coritiba é que o lateral-direito Yan Couto seja vendido nos próximos dias. Segundo o presidente Samir Namur, “três clubes do alto escalação da Europa” sondaram o jogador. O clube aguarda que as propostas sejam realizadas em breve. O Coxa pede 5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões na cotação atual).



“O Yan, por meio do seu agente, recebeu sondagem de três clubes do alto escalão da Europa. Eles têm ciência de que o Coritiba quer 5 milhões de euros, no mínimo. Existe chance que nos próximos dias uma proposta se materialize. É um valor muito importante para o Coritiba organizar a casa”, explica Namur.



O empresário do atleta, Marcelo Robalinho, está na Europa, e existe a possibilidade dele retornar ao Brasil com uma oferta estrangeira ao Coxa. Porém, o jovem jogador só deixará o clube quando completar a maioridade.



“Caso a negociação se confirme, o atleta só vai efetivamente para a Europa quando completar 18 anos, que ele faz em junho deste ano. Até lá fica no Coritiba”, garante Namur.



Segundo o blog da jornalista Nadja Mauad, Bayer Leverkusen, da Alemanha, e Arsenal, da Inglaterra, são dois dos clubes que estão de olho em Yan Couto. O lateral sequer estreou como profissional, mas ganhou destaque no título com a seleção brasileira na última Copa do Mundo sub-17, disputada no final de 2019.

